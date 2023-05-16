Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2023 16:50

Eski Fransa Savunma Bakanı'nın casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı

Fransa'nın eski Savunma Bakanı Florence Parly'nin görevde olduğu dönemde telefonunun İsrail menşeli Pegasus adlı casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı.

Eski Fransa Savunma Bakanı'nın casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da bazı hükümet üyeleri ile gazetecilerin "yasa dışı ve dış mihraklarca" Pegasus sistemiyle dinlenmesine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Eski Fransa Savunma Bakanı Parly de casus yazılımın kurbanları arasında yer aldı.

​​​​​​​Parly'nin telefonunda yapılan incelemelerde, görevde olduğu 2017-2022 yılları arasında bu yazılımla dinlendiğine ilişkin izlere ulaşıldı.

Söz konusu bilgilere ilişkin henüz açıklama yapmasa da Parly, ülkede bu yazılımın mağdurları arasına giren altıncı bakan oldu.

Pegasus krizi: İspanya'da istihbarat başkanı görevden alındı
Pegasus krizi: İspanya'da istihbarat başkanı görevden alındı

Gazete, dinlemenin ne zaman ve hangi ülke tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir detay paylaşmadı.

Fransa casus yazılıma ilişkin İsrail'den açıklama istemişti

Radio France, Temmuz 2021'de yayımladığı haberde, Faslı bir istihbarat teşkilatının Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığını iddia etmişti.

İddialar üzerine Fransız yargısının başlattığı soruşturma kapsamında, ülkede aralarında bakan ve gazetecilerin de olduğu 23 ismin bu yazılımla dinlendiği tespit edilmişti.

Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi
Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi

Bunun üzerine Fransa, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda Tel Aviv yönetiminden resmi açıklama talep etmişti.

Fransız Opinion gazetesi de Macron'un telefonunun da dinlenmek istendiği Pegasus casus yazılımına ilişkin, Paris ile Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiğini gündeme taşımış, dönemin Fransa Savunma Bakanı Parly'nin 28 Temmuz'da Paris'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'dan yazılımın sızabileceği telefonlardan Fransa'yı hariç tutmalarını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

ETİKETLER
Casusluk Fransa İsrail
Sıradaki Haber
Yunanistan'daki seçim öncesi gündem Türkiye'deki anket sonuçları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı
17:35
Azerbaycan'da 'ajan' operasyonu
17:22
AB ile Karadağ Frontex iş birliği anlaşması imzaladı
17:18
Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:13
'Hatay Halhalı zeytini' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
17:33
YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir
Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu
Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu
FOTO FOKUS
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ