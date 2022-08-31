Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, askeri bir uçak, öğleden sonra ülkenin güneyindeki bir eğitim alanında rutin uçuşlarından birini yaptığı sırada düştü.

Düşme esnasında paraşütle atlayarak kurtulan pilotun gerekli tetkikler yapılmak üzere başkent Amman'daki Kral Hüseyin Hastanesine kaldırıldığı, sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi geçildi.

Ürdün'de 5 Haziran'da da GROB model bir askeri eğitim uçağının ülkenin kuzeyinde uçuş yaptığı sırada teknik bir arıza sonucu düşmesi nedeniyle 2 pilot hayatını kaybetmişti.