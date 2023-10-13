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Dünya
AA 13.10.2023 22:19

Ürdün İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria’da gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail ile mevcut 3 sınır kapısından 2'sini kapatma kararı aldı

Ürdün İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
[Fotoğraf: Getty]

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü, yalnızca 1000 kişinin geçmesine izin verilmesinin ardından Kamu Güvenliği Müdürlüğünce yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan Kral Hüseyin Köprüsü ve sınır kapısının kapatıldığını açıkladı.

Köprünün yarın gün boyunca kapalı tutulacağı aktarıldı.

Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve cumartesi kapalı tutulacağı belirtilen açıklamada, Vadi Araba Sınır Kapısı'nın normal şartlarda çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ürdün ve Filistin'den, Gazze'ye acilen insani koridorlar açılması çağrısı
Ürdün ve Filistin'den, Gazze'ye acilen insani koridorlar açılması çağrısı

Ürdün, Filistin topraklarında tırmanan çatışma ve gerginlik nedeniyle Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın belirli saatlerde faaliyet göstereceğini duyurmuştu.

Ürdün ile İsrail arasında Şeyh Hüseyin, Kral Hüseyin ve Vadi Araba olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

Göstericiler sınıra yürümek istemişti

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti. Çok sayıda protestocu da Filistin sınırında gösteri yapılmasına izin verilmemesine ve ana yolların kapatılmasın rağmen tali yollardan sınıra ulaşmaya çalışmıştı.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'de insani durumun kötüleşmesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da da protestolar vardı.

İsrail güçleri bugün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 11 Filistinliyi öldürmüştü. Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 46'ya çıkmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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