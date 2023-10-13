Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2023 22:16

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir
[Fotograf: AA]

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında Arap Grubu ile bir araya gelmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son gelişmeleri "ikinci Nekbe" olarak tanımlayan Mansour, Gazze Şeridi'nden 2,3 milyon Filistinliyi yerinden etmenin başka bir adının olmadığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

Mansour, gazetecilerin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları duyurması gerektiğini belirterek, böylelikle İsrail'in durdurulabileceğine işaret etti.

"Yarın uyanıp binlerce Filistinliyi enkaz altında bulmak istemiyoruz. Binlerce Filistinlinin öldürülmesini ya da açlıktan ölmesini istemiyoruz." diyen Mansour, Gazze'de güvenli bir yer bulunmadığını, her yerin tehlikeli olduğunu vurguladı.

BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM Filistin Özel Raportörü: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

Mansour, "İsrail'in yaptığı etnik temizliktir, insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullanarak, bu savaşın acilen sonlandırılması ve etnik temizliğin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
AB Konseyi Başkanı İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa'ya 'getirilmemesi' konusunda uyardı
22:28
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
22:25
Ürdün İsrail ile 3 sınır kapısından 2'sini kapattı
22:15
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
21:58
Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı
21:48
Bakan Göktaş: Meme kanserinde erken tanı ile iyileşme oranları yüksek
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada
Yolcunun seyir halindeki otobüsün direksiyonuna müdahalesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ