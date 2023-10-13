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Dünya
AA 13.10.2023 22:14

Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, X sosyal medya hesabından paylaştı.

Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti.

Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı

Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda, 1 gazeteci ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

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