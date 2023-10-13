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Dünya
AA 13.10.2023 20:43

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
[Gazze'nin güneyine göç eden Filistinliler | Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

"Yeni bir katliam"

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.

Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

İsrail bu akşam 20.00'ye kadar süre vermişti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söylemişti.

İsrail Gazze'nin kuzeyindekilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi
İsrail Gazze'nin kuzeyindekilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi

İsrail çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vurdu

Öte yandan, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin de İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı.

İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu
İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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