Ürdün ve Filistin'den, Gazze'ye acilen insani koridorlar açılması çağrısı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ve Abbas, başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşme sırasında Kral Abdullah ve Abbas, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve insani yardımların ulaştırılması, su ve elektrik sağlanması için acil insani koridorların açılmasının önemini vurguladı.

İki lider ayrıca uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan insani hizmetleri sağlamaya çalışan uluslararası kuruluşların çabalarının engellenmemesi çağrısında bulundu.

İnsani krizin kötüleşmesi, şiddetin artıp yayılması ve bunun bölgede yaratabileceği korkunç sonuçlar konusunda uyarıda bulunan iki lider, Gazze'deki durumun kötüleşmesini durdurmak için Arap ülkeleriyle yakın koordinasyonun sürdürülmesinin ve çabaların birleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Gazze Şeridi sakinlerine yönelik "toplu cezalandırma" politikası uygulanmaması konusunda uyarıda bulunan Kral Abdullah, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması ve masum sivilleri hedef alarak uluslararası yasaların ihlal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün, gerilimi durdurmaya, Filistinlileri korumaya ve yerinden edilmelerini önlemeye yönelik acil uluslararası eylemi görüşmek üzere etkin tarafların yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla yoğun çaba harcadığını söyledi.

Ülkesinin Filistin halkını temsil eden Filistin yönetimini desteklediğini vurgulayan Kral Abdullah, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanamadığı sürece bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşamayacağını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.