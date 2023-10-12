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Dünya
AA 12.10.2023 20:23

Mısır’da Filistin için “kan bağışı” kampanyası başlatıldı

Mısır Sivil Kalkınma Eylemi Ulusal İttifakı, Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde ülke genelinde Filistinliler için “kan bağışı” kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Mısır’da Filistin için “kan bağışı” kampanyası başlatıldı
[Fotograf: AA]

Sivil Kalkınma Eylemi Ulusal İttifakı (Hayır Kurumu), Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için başlattıkları kan bağışı kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Mısır'ın çeşitli üniversitelerinde, tüm valiliklerde mobil araçlarla 'Bir damla kan bir cana eşittir' sloganıyla genişletilmiş bir kan bağışı kampanyası başlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

Tüm Mısır halkının “kan bağışı” kampanyasına iştirak etmeye davet edildiği açıklamada, "Filistin halkına destek çabalarına devam edileceği ve bölgede durum düzelene kadar her türlü insani yardımın gönderileceği" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kampanyanın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatları doğrultusunda başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, başka yardım kuruluşları tarafından da Filistin’e yardım toplama kampanyaları başlatıldı.

Mısır Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, bölgede gerekli acil ihtiyaçların tespit edilmesi için Filistin Kızılayı ile koordinasyonun sürdüğünü duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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