Ürdün, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a 2 uçak tıbbi yardım gönderdi

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre, silahlı kuvvetler işbirliğiyle, Ürdün Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası yardım kuruluşu Human Appeal'in desteğiyle Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla Mısır'a iki yeni yardım uçağı gönderildi.

İki uçak, Ürdün'ün Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çabaları kapsamında, tıbbi ve sarf malzemeleri taşıyor.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Ürdün'ün Gazze'ye gönderdiği tıbbi, gıda ve yardım malzemelerini taşıyan uçak sayısının 52'ye ulaştığı duyuruldu.