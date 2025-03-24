Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 06:46

UNRWA: İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayla daha fazla çocuğu aç bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engelleyerek daha fazla çocuğun aç uyumasına sebep olduğunu belirtti.

UNRWA: İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayla daha fazla çocuğu aç bırakıyor
[Fotograf: AA]

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişini durdurmasının üzerinden 3 hafta geçtiğine işaret etti.

Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, Gazzelilerin, savaşın ilk aşamasında dayatılandan daha uzun ve boğucu bir ablukayla karşı karşıya olduğunu, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişemediğini dile getirdi.

"Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor. Yiyeceksiz geçen her bir gün Gazze'yi ciddi bir açlık krizine sürüklüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırdığını kaydetti.

Lazzarini, ablukanın kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Abbas: İsrail suyu kullanarak Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor
06:51
Avusturya'da mesajlaşma uygulamalarının denetlenmesi süreci hızlandırılacak
06:49
Mısır ve Filistin başbakanları, Gazze'de ateşkes ve yeniden imarı görüştü
06:46
Abbas: İsrail suyu kullanarak Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor
06:44
Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa'nın barışla ilgilenmesi gerekiyor
06:43
Fas'ta ilk bronz çağı köyü keşfedildi
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ