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Dünya
AA 15.07.2025 19:51

UNRWA: İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri her gün bir sınıf dolusu çocuğu öldürdü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde her gün "bir sınıf dolusu çocuğu" öldürdüğünü belirtti.

UNRWA: İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri her gün bir sınıf dolusu çocuğu öldürdü
[Fotograf: AA]

UNRWA Gazze Direktörü Sam Rose, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekti.

Rose, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana her gün "bir sınıf dolusu çocuğu" öldürdüğünü vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü soykırımın küçük kurbanları çocuklar, bombaların hedefi olmaktan kurtulsalar dahi sürekli zorla yerlerinden edilme, aile üyelerinin kaybı, gıda krizi gibi bölgenin trajik koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in son 21 aydır devam eden saldırılarında 18 binden fazla çocuk öldürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de şu ana kadar yüzde 18'i çocuk olmak üzere 4 bin 700 kişi ampute edildi. Ayrıca, Gazze'deki 42 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti, 70 bin çocuk ise yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

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