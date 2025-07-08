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Dünya
AA 08.07.2025 19:43

UNRWA: Gazze'deki bir milyon çocuğun hayatı "savaş ve yıkımla" damgalanmış durumda

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yarısını oluşturan çocukların yaşamlarının savaş ve yıkımla damgalanmış olduğunu belirtti.

UNRWA: Gazze'deki bir milyon çocuğun hayatı "savaş ve yıkımla" damgalanmış durumda

UNRWA, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun yaşadığı bilgisi verilen açıklamada, bu çocukların yaşamlarına damga vuran şeyin ise "savaş ve yıkım" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, çocukların zamanlarının çoğunu okul dışında geçirdikleri, defalarca yerlerinden edilmeye zorlandıkları ve neredeyse yiyecek hiçbir şeyleri olmadığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için ateşkesin önemine işaret edilen açıklamada, bunun bölgenin daha iyi bir geleceğe ulaşması için zorunlu olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevrede 27 Haziran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Gazze'de yıl başından bu yana günlük ortalama 112 çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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