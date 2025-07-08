Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2025 17:31

Yangın nedeniyle Marsilya'daki havalimanı kapatıldı

Fransa'nın güneyindeki Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Yangın nedeniyle Marsilya'daki havalimanı kapatıldı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Pennes-Mirabeau'da öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine 168 itfaiyeci ve yaklaşık 70 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık yeşil alan küle dönerken, Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Valilik, bölge halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Pennes-Mirabeau ile Marsilya arasındaki A55 otoyolu da kısmen trafiğe kapatıldı.

ETİKETLER
Fransa Yangın
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
2025 YKS - Geleceğin meslekleri
17:31
Manavgat Belediye Başkanı Kara ve Yardımcısı Tüter tutuklandı
17:18
İzmir'de 1500 keklik doğaya bırakıldı
17:15
Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli için tutuklama talebi
17:14
Uzmanından tatil uyarısı: Çocuğun canı sıkılsın ki gelişsin
17:04
Fahrettin Altun: Türkiye kendi geleceğini kendi tayin eden bir Suriye'den yana
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ