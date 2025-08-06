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Dünya
AA 06.08.2025 22:38

UNRWA: Gazze'de ailelerine yiyecek almaya çalışan insanların öldürülmesine devam edilemez

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insanların aileleri için yiyecek almaya çalışırken saldırıya uğradığını belirterek, bu durumun böyle devam edemeyeceğini bildirdi.

UNRWA: Gazze'de ailelerine yiyecek almaya çalışan insanların öldürülmesine devam edilemez

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in sürdürdüğü abluka ve saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık felaketine dikkat çekildi.

BM'nin aylardan beri Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin sonuçlarına dair uyarılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Bugün ise insanlar açlıktan ölüyor ve aileleri için yiyecek almaya çalışırken saldırıya hedef oluyorlar." denildi.

Bu durumun bu şekilde devam edemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Gazze'deki sınır kapılarının ön koşulsuz olarak açılması yönünde siyasi bir karar alınması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BM ve partnerlerinin Gazze Şeridi'ndeki insani çalışmalarını yapmalarına izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi yaralandı.

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