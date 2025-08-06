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Dünya
AA 06.08.2025 21:32

Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini bildirdi.

Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor

Medinskiy, Telegram kanalı üzerinden, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir asker değişim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı takas sürecini yavaşlatmakla eleştiren Medinskiy, "Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor. Bu nedenle 2. tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3. tur değişim ise başlamadı bile." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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