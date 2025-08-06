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Dünya
AA 06.08.2025 20:13

BM: İsrail marttan beri 100'den fazla sağlık çalışanının Gazze'ye girişini engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in mart ayından beri 100'den fazla sağlık çalışanının Gazze'ye girişini engellediğini bildirdi.

BM: İsrail marttan beri 100'den fazla sağlık çalışanının Gazze'ye girişini engelledi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de yardım konvoylarının geçtiği güzergahlarda ya da insanların kaldıkları yerlerde giderek daha fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisinin gelmeye devam ettiğini aktaran Haq, "Durum felaketin de ötesinde." uyarısında bulundu.

Haq, İsrail'in dün de acil müdahale sağlık ekiplerinin Gazze'ye girişine izin vermediğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü, aralarında cerrahlar ve diğer uzman sağlık personelinin de bulunduğu 100'den fazla sağlık çalışanının bu yıl mart ayından bu yana Gazze'ye girişinin engellendiğini aktarıyor." bilgisini paylaştı.

BM'nin tıbbi ekiplerin Gazze'ye girişini sağlamak için sürekli çaba göstermeye devam ettiğini ifade eden Haq, insanların Gazze'ye girişte birçok sorun yaşadığını, buna vize ve erişim sorunlarının da dahil olduğunu kaydetti.

Kötüleşen durumun, insani yardım ve ticari malların büyük ölçeklerde ve sürekli olarak Gazze'ye girişinin aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Haq, "Açlık devam ediyor ve bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 5 kişinin daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece yetersiz beslenme kaynaklı can kaybı sayısı yaklaşık 200'e yükselmiş oldu. Ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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