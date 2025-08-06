Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 20:26

Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi

Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşmaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

ETİKETLER
Donald Trump Vladimir Putin Ukrayna
Sıradaki Haber
BM: İsrail marttan beri 100'den fazla sağlık çalışanının Gazze'ye girişini engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor
21:39
Emine Erdoğan: Eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi büyük gurur
21:19
Borsa günü yükselişle tamamladı
21:31
ABD'de Texaslı siyasetçiler bomba ihbarı üzerine kaldıkları otelden tahliye edildi
21:23
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
20:15
BM: İsrail marttan beri 100'den fazla sağlık çalışanının Gazze'ye girişini engelledi
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ