Ünlülerden Ivanka Trump'a göçmen politikası çağrısı

ABD'li Amy Schumer ve Chelsea Handler'in de aralarında bulunduğu ünlüler, Trump yönetiminin "sıfır tolerans" göçmen politikası nedeniyle ailelerinden ayrılan göçmen çocukların aileleriyle bir araya getirilmesi için Instagram üzerinden kampanya başlattı.

Nielsen'in istifası isteniyor

Ünlüler, Instagram üzerinden başlatmış oldukları kampanyayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'tan, sıfır tolerans göçmen politikasıyla ABD-Meksika sınırında ailelerinden ayrılan göçmen çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmesi için harekete geçmesini ve Homeland Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen'in istifasını istiyor.

Instagram kampanyasında, Ivanka Trump'ın Instagram üzerinden takip ettiği ünlü birçok ünlü isim bulunuyor.

Instagram üzerinden mesaj yayımlandı

Ünlüler instagram hesapları üzerinde, göçmen çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri için bir mesaj yayımladı.

Instagram'da yayımlanan mesajda, "Sevgili Ivanka Trump, beni sosyal medya hesabım üzerinden takip ediyorsun. Göçme ailelerin ayrılması 'olumsuzdu' demiştin. Geçmiş zaman kullanmıştın. Ancak kriz hala devam ediyor. 572 göçmen çocuk hala ailelerinden ayrı tutuluyor ve yaklaşık 400 aile, çocukları olmadan sınır dışı edilmiş durumda. Ailelerinden ayrı tutulan bu göçmen çocuklara, ailelerinin izni olmaksızın kamplarda idare edilmek için antidepresan ilaçlar veriliyor. Bu suistimaller, Donald Trump ve onun gözetimindeki sekreter Nielsen'in acımasız ve ırkçı politikaları nedeniyle meydana geldi. Biz, senden sekreter Kirstjen Nielsen'in istifası çağrısında bulunmanı talep ediyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Beyaz Saray bu talepler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Ivanka Trump'ın göçmen aileler açıklaması

Kampanya, Ivanka Trump'ın sessizliğini bozarak Axios News Shaper'daki konuşmasında, ailelerinden ayrılan çocuklar hakkında "olumsuz olarak görüyordum" demesinden sonra başlatıldı.

Ivanka Trump konuşmasına şöyle devam etmişti: “Ailelerinden ayrılan ebeveynler ve çocuklar konusuna çok şiddetli bir şekilde karşı olduğumu güçlü olarak hissediyorum. Bu yüzden bu düşünceyi kabul ediyorum. Göçmenlik konusu inanılmaz derecede karmaşık. Yasadışı göçmenlik inanılmaz derecede karmaşık."

Trump yönetiminin "Sıfır Tolerans" politikası

Trump'ın "sıfır tolerans" politikası nedeniyle ABD-Meksika sınırında binlerce çocuk, ailelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sıfır tolerans politikası nedeniyle ailelerinden koparılan ve kafeslerde tutulan göçmenler ve çocuklarının bu merkezlerde hangi koşullarda yaşadığı görüntülenmişti.

Gelen tepkiler sonucu Trump, çocukların aileleriyle bir araya getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Ailelerinden ayrı tutulan binlerce çocuğun bir kısmının geçtiğimiz haftalarda aileleriyle bir araya getirilmişti.

Göçmen politikasına karşı yapılan protestolara rağmen, bu çocukların bir kısmı hala ailelerinden ayrı tutuluyor.

Kaynak: CNN