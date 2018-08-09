Almanya'yla İspanya arasında "göçmen anlaşması"

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İspanya'da kayıt altına alınan ve daha sonra Almanya’ya ulaşarak sınırda yakalanan göçmenlerin bu ülkeye geri gönderilmesiyle ilgili İspanya ile yapılan müzakerelerin tamamlandığını söyledi.

11 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Anlaşmanın sağlandığını ve 11 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını belirten Petermann, anlaşmanın Alman sınırında yakalanan, ancak iltica sürecinden İspanya’nın sorumlu olduğu göçmenleri kapsadığını ifade etti.

Petermann, anlaşmanın Almanya sınırında yakalanan kişilerin 48 saat içinde İspanya'ya geri gönderilmesini kapsadığını belirterek, İspanya'nın bu konuda Almanya’ya şart koşmadığını kaydetti.

Petermann, Avusturya’nın sorumlu olduğu göçmenlerin sınırda geri gönderilmesi konusunda, bu ülke ile anlaşma yapılmasa da bir mutabakatın bulunduğunu söyledi.

Merkel İspanya'ya gidecek

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 11-12 Ağustos'ta İspanya’yı ziyaret edeceği ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceği bildirildi.

Almanya benzer görüşmeleri Yunanistan ve İtalya ile de yürütüyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında göçmenlerin sınırda geri çevrilmesi konusunda iki ay önce görüş ayrılığı yaşanmış, bu anlaşmazlık hükümet krizine yol açmıştı.

Kaynak: AA