İsrail ordusundan Gazze’ye kara saldırısı hazırlığı

İsrail medyasına konuşan üst düzey bir yetkili, Gazze'de halihazırda artan gerginliğin savaşa dönüşebileceğini açıkladı. Yetkili ayrıca, olası bir savaş durumunda Gazze sınırına yakın bölgelerde bulunan İsrail yerleşim yerlerinin boşaltılacağını da ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi ve Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise ordu radyosuna verdiği röportajda “Bu sadece bir başlangıç olabilir” açıklaması yaptı.

Güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

İsrail’de bu sabah yapılan güvenlik toplantısında Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe ile Gazze sınırındaki son durum hakkında değerlendirme yapıldığı açıklandı.

Öte yandan ordunun dün akşam Hamas’a ait 140 hedefi bombaladığı ve İsrail’e 150 roket atıldığı İsrail Ordu Sözcüsü tarafından doğrulandı.

İsrail medyasına konuşan ordu yetkilileri Gazze sınırına askeri yığınak yapıldığını açıkladı. Ayrıca İsrail ordusunun, Patriot Hava Savunma Sistemlerini Gazze sınırına konuşlandırdığı bilgisi de İsrail medyasında yer buldu.

3 Filistinli şehit oldu

İsrail uçaklarının gece yarısından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek 3 kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olduğunu, eşi Muhammed'in ise yaralandığını duyurmuştu.

Kudra ayrıca, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket fırlatıldığı" ileri sürülerek, Gazze'deki bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, atılan roketlerin sadece 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edildi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığını yazdı. Bölgede ara ara roket sirenlerinin çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Liberman ordu komutanlarıyla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Gazze sınırında artan gerginliğin ardından konuyu değerlendirmek üzere ordu komutanlarıyla bir araya geldi.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinesine ateş açıldığını ileri sürerek, Gazze'nin doğusunda Kassam Tugayları'na ait bir hedefe tankla saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA, Jerusselam Post