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İngiltere ABD'nin Rusya'ya yaptırımından memnun

İngiltere, Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı "Novichok" maddesiyle zehirleme girişimi nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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İngiltere ABDnin Rusyaya yaptırımından memnun

İngiltere Başbakanlığı'ndan, ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor" ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

4 Mart'ta zehirlenmişlerdi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta adanın Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, İngiltere, abd
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