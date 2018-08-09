ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD, İngiltere'deki casus suikast girişimi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediklerini söyledi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Kremlin'in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber, Reuters