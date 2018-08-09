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FKÖ: ABD'nin UNRWA'yı feshetme çalışması mültecilerin tasfiyesi anlamına geliyor

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Aşravi, ABD'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na başlattığı kampanyanın mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini söyledi.

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FKÖ: ABDnin UNRWAyı feshetme çalışması mültecilerin tasfiyesi anlamına geliyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) çalışmasına son verilmesini istediği yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

UNRWA'nın faaliyetlerini tehdit edecek herhangi bir adımın büyük sıkıntılar doğuracağını, bölgenin istikrarını sarsacağını ve barış olasılığını ortadan kaldıracağını kaydeden Aşravi, ABD'nin söz konusu çalışmasının Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesini amaçlayan ABD-İsrail suç ortaklığını ortaya koyduğunu söyledi. 

ABD'nin UNRWA'yı feshetme konusunda yasal bir yetkiye sahip olmadığına dikkati çeken Aşravi, "ABD'nin UNRWA'ya yönelik başlattığı kampanya Filistin halkı, uluslararası meşruiyet ve adalet için yeni bir trajedidir" dedi. 

ABD merkezli Foreign Policy (FP) dergisinin geçen cuma günü yayımlanan sayısında, Jared Kushner'in ABD'li yetkililere yazdığı ve UNRWA'nın çalışmasına son verilmesini isteyen e-postalara yer verilmişti.

UNRWA, ABD'nin bu kuruluşa yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: filistin, BM, abd
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