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Tayland mağarada mahsur kalan çocuklara vatandaşlık verdi

Tayland'da mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan devletsiz olan 3'üne ve futbol antrenörlerine Tayland vatandaşlığı verildi.

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Tayland mağarada mahsur kalan çocuklara vatandaşlık verdi

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai'de mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan Wils Boars futbol takımı üyesi 12 çocuktan devletsiz olan 3'üne ve futbol antrenörlerine Tayland vatandaşlığı verildi.

Tayland kimlik kartları törenle verildi

Wild Boars futbol takımının baş antrenörü Nopparat Kanthawong, devletsiz 3 çocuğa ve antrenörleri Ekapol Çanthawong'a vatandaşlık verildiğini belirterek, Tayland kimlik kartlarını düzenlenen törenle aldıklarını söyledi.

Tayland'daki yaklaşık 500 bin devletsiz kişiden büyük bölümünün, ulusal sınırların değiştiği veya vatandaşlık prosedürlerine sınırlı erişimin bulunduğu ücra bölgelerden geldiği ifade ediliyor.

Mağarada mahsur kalmışlardı

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.  

Kaynak: AA, AP

Etiketler: vatandaşlık, Tayland, takım, mağara, çocuklar
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