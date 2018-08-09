Boris Johnson'ın "peçe" yazısına eleştiriler artıyor

Boris Johnson'ın Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelere tepkiler İngiliz kamuoyunda devam ederken, Johnson'ın özür dilemesi ve partiden ihraç edilmesi çağrıları yapıldı.

"Özür dile" çağrısına May'dan destek

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzeten Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi. Johnson'ın kullandığı dilin yanlış olduğunu ifade eden May, eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını da desteklediğini dile getirdi.

May, "Burada önemli olan, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip olmaları, burka ile peçe konularında nasıl giyineceklerini kadınların kendilerinin seçmesi gerektiğini düşünüyor olmamız. Kadınların, nasıl isterlerse öyle giyinebileceklerini düşünüyorum" dedi.

Müslüman bakandan tepki

İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi ve ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeeda Warsi de Johnson'ın açıklamalarına tepki göstererek Johnson'ın başbakanlık yarışı için popülerliğini artırmak için bu tür açıklamalar yaptığını savundu.

Barones Warsi, Johnson için "umarım disipline gider" derken, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Müslüman Forumu (CFM) Kurucusu ve Lordlar Kamarası üyesi Lord Mohamed Iltaf Sheikh de eski bakana yönelik "şiddetli bir eyleme" ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Artık özür dilese de yetmez. Johnson artık partimizi temsil etmiyor. Partiden ihraç edilmeli" diye konuştu.

Johnson'ın "banka soyguncusu" ve "posta kutusu" benzetmesi

Eski Dışişleri Bakanı Johnson, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkında İngiliz Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzetmişti. Peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifadesini kullanan Johnson, bu kadınların "isyankar ergenlere" benzediğini savunmuştu.

Eski bakanın, Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılması yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler İngiliz kamuoyunda tepki çekmişti.

Johnson'ın yorumlarına tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığını ifade etmişti. Konsey, parti liderliğinin Johnson'ı özür dilemeye çağırması gerektiğini bildirmişti.

"Johnson'ın yorumları kabul edilemez"

İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet destekli kuruluş Tell Mama da yayımladığı mesajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez. Muhafazakar Parti'de bu yorumlardan sonra işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara saldırganlığın arttığı 2018'de Johnson’ın bu yorumları kabul edilemez" demişti.

"Ucuz Donald Trump"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekili David Lammy de Johnson'ın benzetmelerine tepki göstererek "Sokaklarımızda haydutlar Müslüman kadınların örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta kutusu diye dalga geçiyor" görüşünü dile getirdi. Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kullanan Lammy, eski bakanın kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetmişti.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazırlık yaptığını savunmuştu.

Geçen ay istifa etti

Johnson, 2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapan Johnson, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını da yapmıştı.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kaynak: AA