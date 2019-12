İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

2002'de evde bayıldıktan sonra beyin tümörü olduğu anlaşılan Fredriksson uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak ilerleyen yıllarda radyasyon kaynaklı olduğu açıklanan farklı sağlık sorunları yaşamıştı.

It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan yıldız, Roxette grubuyla 75 milyondan fazla plak sattı.

Kaynak: Mirror