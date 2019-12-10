Dünya
Ünlü müzisyen Marie Fredriksson hayatını kaybetti10 Aralık 2019 Salı 15:33 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:43
İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson 61 yaşında hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
2002'de evde bayıldıktan sonra beyin tümörü olduğu anlaşılan Fredriksson uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak ilerleyen yıllarda radyasyon kaynaklı olduğu açıklanan farklı sağlık sorunları yaşamıştı.
It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan yıldız, Roxette grubuyla 75 milyondan fazla plak sattı.
Kaynak: Mirror
Etiketler: Marie Fredriksson Roxette listen to your heart