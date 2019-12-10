Fransız belediye başkanı hafta sonları ve tatillerde ölmeyi yasakladı10 Aralık 2019 Salı 15:26 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 16:01
Fransa’da küçük bir kasabanın belediye başkanı, doktor yetersizliği nedeniyle hafta sonları ve resmi tatillerde ölmeyi yasakladı.
Lyon kentinin kuzeybatısında yer alan La Gresle kasabasının belediye başkanı Isabelle Dugelet, ilginç bir kararla Fransa gündemine oturdu.
Dugelet, doktor yetersizliği ve sağlık sistemindeki problemler nedeniyle cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde ölmeyi yasakladı.
Dugelet, aralık başında huzurevindeki bir hastanın hayatını kaybetmesi ve sağlık servisi yetkililerinin hastaya doktor temin edememesine dikkat çekti.
Belediye başkanı, doktor taleplerine verilen olumsuz cevapların sağlık sistemindeki “garabeti” ortaya koyduğunu vurguladı.
Yaklaşık 850 kişinin yaşadığı kasabanın çevresindeki köylerde de benzer hadiselerin yaşandığı belirtiliyor.
Kaynak: RT