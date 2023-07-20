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Dünya
AA 20.07.2023 11:00

Universal Studios'un, senarist ve oyuncuların grevini engellemek için ağaçları budadığı iddia edildi

ABD merkezli Universal Studios şirketinin, senarist ve oyuncuların bir süredir devam eden grev ve protesto gösterilerini engellemek için, stüdyonun önündeki göstericilere gölge sağlayan ağaçları budadığı öne sürüldü.

Universal Studios'un, senarist ve oyuncuların grevini engellemek için ağaçları budadığı iddia edildi

Hollywood'da senarist ve oyuncuların maaş güvencesi ve iş garantisi talebiyle gittikleri grev ve protestolar sürüyor.

Protestocular ve bazı yerel politikacılar, söz konusu gösterilerin gerçekleştiği yerlerden birisi olan Universal Studios'un önündeki ağaçların kasten budandığını, bu eylemin yüksek sıcaklıklarda ağaçların protestoculara gölge olmaması amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Ağaçların budanması için izin alınmamış

Yerel siyasetçilerle konu hakkında görüştüğünü söyleyen Burbank bölgesi Belediye Başkanı Konstantine Anthony, "Güney Kaliforniya'da ağaçlarla ilgili birçok kanun mevcut. Normalde ağaçlar ekim ayına kadar budanmaz. Ayrıca 60 metre ötedeki aynı türdeki ağaçların budanmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Kent Konseyi Üyesi Nithya Raman ise yaptığı açıklamada, o bölgede ağaç budanması için herhangi bir izin alınmadığını söyledi.

NBCUniversal şirketinden bir sözcü ise yaptığı açıklamada, ağaçların budanmasının göstericiler için istenmeyen sorunlara yol açtığını bildiğini ancak amaçlarının bu olmadığını, protestocular için gölgelik hizmeti sağlama konusunda çabaları olduğunu kaydetti.

Senaristler ve oyuncuların grevi

Amerikan Senaristler Birliği (WGA), 2 Mayıs'ta 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gideceğini duyurmuştu. Söz konusu grevin film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) ise iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 13 Temmuz'da greve gitmişti.

Senaristler en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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