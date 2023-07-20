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Dünya
AA 20.07.2023 11:13

Pakistan'da bombalı saldırıda 1 polis öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir devlet binası yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis öldü, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'da bombalı saldırıda 1 polis öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Hayber bölgesinde Bara Bazar’daki ilçe yönetimi kompleksinin yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yetkililer, bazı kişilerin patlamanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kaldığını ve bu kişilerin yaralı olarak kurtarıldığını kaydetti.

Son 24 saatte Hayber Pahtunhva'daki saldırılarda 3 polis öldü.

Dün akşam Peşaver'de emniyet mensuplarına karşı düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis ölmüştü. Peşaver'e bağlı Hayatabad bölgesinde güvenlik kuvvetlerine ait bir aracın yakınında 18 Temmuz’da intihar saldırısı düzenlenmiş, 7'si güvenlik gücü 10 kişi yaralanmıştı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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