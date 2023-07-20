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Dünya
AA 20.07.2023 10:44

Kuzey Kore, sınırını geçen ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin iadesine yönelik taleplerin Kuzey Kore tarafından cevapsız bırakıldığını bildirdi.

Kuzey Kore, sınırını geçen ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya dair basına yaptığı açıklama, "Dün, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kore Halk Ordusundaki (KPA) mevkidaşlarına ulaşmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla (askerin iadesine dair) iletişim girişimleri cevapsız bırakıldı." dedi.

Miller, Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığının askerin güvenliği ve ülkeye dönüşü konusunda birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Halihazırda, Kuzey Kore'nin ABD veya Güney Kore ile faal diyaloğu bulunmazken, konuya dair görüşmelerin hangi yoldan gerçekleşeceği bilinmiyor.

Olay

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen turistik bir tur esnasında ABD’li bir sivilin “izinsiz ve isteyerek” Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King adlı askerin, Güney Kore’de bir gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı, 10 Temmuz’da serbest bırakılarak disiplin cezası için Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King’in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

King’in DMZ turist grubuna nasıl katıldığı, sınırı niye geçtiği ve şu an akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

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