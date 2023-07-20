Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2023 10:32

Hindistan'da heyelan: 10 ölü

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da heyelan: 10 ölü
[Fotograf: AFP]

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde dün gece 17 ev toprak altında kaldı.

Toprak kayması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette, tren seferleri ve kara yolu trafiği aksadı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, güneybatı musonunun kuvvetli yağış dalgasının pek çok eyaleti vuracağı belirtilmişti.

Muson yağmurları nedeniyle ülkede son iki haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi geçti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde patlama: 1 ölü, 48 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
YKS'nin üç oturumunda da soru iptali olmadı
11:25
Türkiye'yi Ay'a götürecek aracın dizaynında sona gelindi
11:20
AB'den "büyük gıda krizi" uyarısı
11:23
AB'de gündem Türkiye: Uzun zaman sonra ilk kez Türkiye'yi konuşacağız
11:17
Haziranda sıcaklık ortalamanın altında kaldı
11:15
Fransızlar "telefondan gizlice görüntü ve ses kaydı almayı hedefleyen" tasarıdan endişeli
Pembe ve siyah renkleri ile dikkat çeken Ala sığırcıklar
Pembe ve siyah renkleri ile dikkat çeken Ala sığırcıklar
FOTO FOKUS
Konya'da PKK'ya darbe: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi
Konya'da PKK'ya darbe: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ