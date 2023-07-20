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Dünya
AA 20.07.2023 10:40

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesi öldürüldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şebab'a yönelik ülkenin Orta Şabel bölgesinde operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yürütülen operasyonlarda 100 örgüt üyesi öldürüldü ve örgüte ait çok sayıda silah ile askeri malzeme ele geçirildi.

ABD ordusunun destek verdiği Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey 7 sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

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