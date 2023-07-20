Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda yaklaşık 100 örgüt üyesi öldürüldü

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şebab'a yönelik ülkenin Orta Şabel bölgesinde operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yürütülen operasyonlarda 100 örgüt üyesi öldürüldü ve örgüte ait çok sayıda silah ile askeri malzeme ele geçirildi.

ABD ordusunun destek verdiği Somali ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgütün sözde üst düzey 7 sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.