UNIFIL: Lübnan'ın güneyindeki mevzilerimize yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir

UNIFIL Sözcüsü Danny Al-Ghafri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Hizbullah'ın misillemeleri ve Barış Gücü askerlerinin hedef alınmasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ghafri, "Operasyon bölgemiz olan Lübnan'ın güneyinde ciddi ve tehlikeli bir tırmanış görüyoruz. (Sınır hattı) Mavi Hat boyunca ve tüm görev alanımızda, mevzilerimizin yakınında yoğun çatışmalar yaşanıyor." dedi.

Bazı UNIFIL mevzilerinin yakınlarında zaman zaman yoğun bombardıman, hava saldırıları ve karşılıklı ateş açma olaylarının arttığını belirten Ghafri, UNIFIL unsurlarının da doğrudan hedef alındığını, saldırıların hangi taraftan geldiğinin ise araştırıldığını ifade etti.

Barış Gücü askerlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla görev yaptığını vurgulayan Ghafri, "Hiçbir şekilde Barış Gücü askerlerine ya da tesislerine saldırılmaması gerekir." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.

"Saldırılar savaş suçu sayılabilir"

UNIFIL'in hem Lübnan hem de İsrail tarafıyla temas halinde olduğunu aktaran Ghafri, taraflardan saldırılara ilişkin açıklama talep ettiklerini kaydetti.

Ghafri, "(Saldırılara ilişkin) Elimizde kesin cevaplar yok ancak bazı olaylara ilişkin soruşturmalar yürütülüyor. Her iki taraftan da ellerindeki bilgileri paylaşmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Gücü askerlerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Ghafri, "Birleşmiş Milletleri (BM) bayrağı altında görev yapan Barış Gücü askerlerine yönelik her saldırı, öncelikle 1701 sayılı kararın ihlalidir. Aynı zamanda uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

Ghafri, tüm tarafların barış gücü askerlerinin güvenliğini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Lübnan'ın güneyindeki mevzilerimize yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

2006'da kabul edilen 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmeyi ve kalıcı ateşkesi hedefliyor.

Devriyeler azaltıldı

UNIFIL'in sahada "çok zor koşullar" altında çalıştığını belirten Ghafri, bölgede yoğun bombardıman, hava saldırıları ve sınır hattında çatışmaların sürdüğünü söyledi.

İsrail ordusunun zaman zaman UNIFIL görev bölgesinde kara saldırıları düzenlediğine dikkati çeken Ghafri, bu şartlar altında personelin güvenliğinin öncelik olduğunu dile getirdi.

"Operasyonlarımızı yeni duruma göre uyarladık. Artık eskisi kadar devriye gerçekleştirmiyoruz, devriyelerimizi mevzilerimize yakın alanlarla sınırladık." diyen Ghafri, insani yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına da öncelik verdiklerini kaydetti.

"Görevimiz sürecek"

UNIFIL’in görevine ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Ghafri, gücün BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı kapsamında Lübnan’da bulunduğunu hatırlattı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2790 sayılı kararıyla UNIFIL’in görev süresinin 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldığını ifade eden Ghafri, "Biz görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz ancak güvenlik zorlukları çok daha ağır hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in kara ihlalleri egemenlik ihlalidir"

Ghafri, bunun hem 1701 sayılı kararın hem de Lübnan’ın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.

UNIFIL Sözcüsü, "İsrail'in kara ihlalleri egemenlik ihlalidir. İsrail ordusu bu ihlallere son vermelidir. Kendileriyle sürekli temas halindeyiz ve 1701 sayılı karar kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini iletiyoruz." diye konuştu.

UNIFIL'in, İsrail ordusunun güneyde birçok noktaya girdiğini aktaran Ghafri, bu bölgeler arasında Nakura, Alma eş-Şaab , Bint Cubeyl, Adise, Kantara, Mays ec-Cebel ve Hiyam gibi yerleşimlerin bulunduğunu kaydetti.

"Askeri çözüm yok"

Ghafri, bölgede devam eden şiddet sarmalının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, roket atışları, hava saldırıları, yoğun bombardıman ve kara ihlallerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

“Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur, çözüm her zaman diplomasidir." diyen Ghafri, UNIFIL'in Lübnan ordusuyla günlük koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.