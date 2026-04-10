Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 10:58

Katil İsrail'den Lübnan'daki ambulanslara yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'da halihazırda hedef aldığı ambulanslar için saldırı uyarasında bulundu.

Katil İsrail'den Lübnan'daki ambulanslara yeni saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi" uyarı ifadesiyle açıklama yaptı.

Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması durumunda ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleme tehdidini yineledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılarda 73 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 79 ambulans kullanılamaz hale geldi, 6 hastane hizmet dışı kaldı ve 13 hastane de zarar gördü.

Bakanlıktan 6 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef aldığı, 2 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı belirtilmişti. 

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Zelenski: Bu bahar ve yaz dönemi siyasi ve diplomatik olarak hiç kolay olmayacak
12:21
İsrail'in Lübnan'a saldırıları İslamabad'daki ateşkes görüşmelerini etkileyecek mi?
12:06
Ankara'nın asırlık bakkalı
12:04
Gemi ve yat ihracatında dev artış
12:02
Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı yüzde 38,5 azaldı
12:00
Türk çayı ihracatı 34,8 milyon doları aştı
Yakma resim sanatını huzurevinde kendisine tahsis edilen atölyede sürdürüyor
Yakma resim sanatını huzurevinde kendisine tahsis edilen atölyede sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı
Bakan Çiftçi, emniyet personelinin "Polis Haftası"nı telsiz anonsuyla kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ