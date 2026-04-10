İşgalci İsrail, Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini duyurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Zamir, Başbakan Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede (Lübnan'da Hizbullah'a karşı) savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız." dedi.

İran ile ateşkeste olduklarını söyleyen Zamir, bununla birlikte "Tahran ile her an savaşmaya geri dönebileceklerini" öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını söylemişti.