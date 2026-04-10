Beyrut'ta sağlık sistemi çökme noktasında

İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği yoğun hava saldırıları sonrası başkent Beyrut'taki hastaneler ağır bir insani krizle karşı karşıya kaldı.

Hayati tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğu şehirde, doktorlar durumun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Çocuklar saldırıların hedefinde

Saldırıların hemen ardından yüzlerce yaralı Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne akın etti.

Bir saatten kısa bir süre içinde hastaneye 76 yaralının ulaştırıldığı, 6 kişinin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Salah Zeineldine, ağır yaralı hastaların büyük bir kısmını çocukların oluşturduğunu belirtti. Hayatını kaybedenler arasında henüz birkaç haftalık bebeklerin olduğu kaydedildi.

Can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 303’e yükseldiğini, bin 150 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ölümlerin ve yaralanmaların temel nedeni olarak patlamanın şiddetiyle çöken binaların altında kalınması gösteriliyor.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altından ceset çıkarmaya devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık sistemi kaynakları tükeniyor

Lübnan'daki sağlık çalışanları, mevcut durumu 2020 yılındaki Beyrut Limanı patlamasından daha ağır bir tablo olarak nitelendiriyor.

Geitawi Hastanesi Acil Servis Şefi Dr. Alain Kortbaoui, 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle ilaç ithalatının durma noktasına geldiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de Lübnan'daki hastanelerin elindeki tıbbi kitlerin birkaç gün içinde tükenebileceği uyarısını yaptı.

Jeneratörler için yakıt sıkıntısı

Hastanelerdeki bir diğer kritik sorun ise enerji arzı.

Elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörlere bağımlı olan sağlık merkezleri, artan petrol fiyatları sebebiyle yakıt tedarikinde zorluk yaşıyor.

Doktorlar, hastanelerin doğrudan hedef alınmaması durumunda hizmet vermeye devam edeceklerini ancak saldırıların bu şiddette sürmesi halinde dayanma güçlerinin kalmayacağını vurguluyor.

Toplumsal dayanışma sürüyor

Yaşanan yıkıma rağmen Lübnan halkı hastanelere kan bağışı yapmak için seferber oldu. Lübnan Kızılayı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar karşılık bulurken, çok sayıda gönüllü hastanelere akın etti.

Lübnan Kızılayı Başkanı Dr. Antoine Zoghbi, yerel inisiyatiflerin bir noktaya kadar çözüm olabileceğini belirterek, tek gerçek çözümün savaşın durdurulması olduğunu ifade etti.