Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) bugün yapılan açıklamada, savaş nedeniyle 24 Şubat-9 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 316 bin Ukraynalının komşu ülkelere geçtiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise komşu ülkelere geçen Ukraynalıların 1 milyondan fazlasının çocuk olduğu vurgulandı.

37 çocuk hayatını kaybetti, 50 çocuk yaralandı

Açıklamada, savaşın "Ukrayna'yı kasıp kavurmaya devam ettiği" vurgulanarak, aileleriyle birlikte kaçan çocukların çoğunluğunun Polonya, Macaristan, Slovakya, Moldova ve Romanya gibi komşu ülkelere geçtiği kaydedildi.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 37 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 50 çocuğun ise yaralandığını açıklamıştı.

"70 tona yakın yardım malzemesi taşıyan 6 tır Ukrayna'ya ulaştı"

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan ise ülkeyi terk eden çocukların sayısının şaşırtıcı boyutlarda olduğunu, bunun da Ukrayna'daki çocukların ve ailelerin durumunun ne kadar umutsuz hale geldiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

"Çocuklar güvenli bir yere gitmek için bildikleri her şeyi geride bırakıyorlar. Bu yürek parçalayıcı." ifadesini kullanan Khan, şu ana kadar 70 tona yakın yardım malzemesi taşıyan 6 tırın Ukrayna'ya ulaştığını, bunların içinde kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra diğer tıbbi malzemelerin yer aldığını aktardı.

"Bu eşi görülmemiş bir şey"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BMMYK'nin Ukrayna ve komşu ülkelerdeki acil insani yardımlar için yaklaşık 500 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Grandi, şu ana kadar, yaklaşık 200 milyon doları bireylerden, şirketlerden ve vakıflardan olmak üzere 300 milyon dolardan fazla insani yardım aldıklarını paylaşarak, "Bu eşi görülmemiş bir şey. Ukrayna halkıyla olağanüstü bir dayanışmanın işareti." ifadesini kullandı.