Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, bugün de savaştan kaçanlara sıcak yemek ikram etti.
Savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bölgede başlayan yoğun kar yağışına rağmen insani yardım malzemesi dağıtmayı da sürdürüyor.
Son Haberler
- 17:09
- 17:06
- 17:07
- 17:01
- 16:57
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'da akılalmaz boyutlarda vahşet yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz