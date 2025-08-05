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Dünya
AA 05.08.2025 05:56

UNICEF: Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 22 ayda 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor." ifadesini kullandı.

UNICEF: Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor

UNICEF, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, çocukların bombardıman, açlık ve kıtlık ile temel hizmetlere ulaşım eksikliğinden öldüğüne dikkat çekildi.

"Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor." ifadesi kullanılan açıklamada, her gün yaklaşık 28 çocuğun, 22 ayda ise 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de çocukların acilen gıda, su, ilaç ve korumaya ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Şu an her şeyden çok ateşkese ihtiyaç var. Hemen şimdi!" değerlendirmesinde bulunuldu.

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