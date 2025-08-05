Parçalı Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.08.2025 05:35

Hamas: Netanyahu hükümeti esirlerin hayatlarından sorumlu

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail hükümetinin, Gazze'deki esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas: Netanyahu hükümeti esirlerin hayatlarından sorumlu

Hamdan, yayımladığı video kaydında, "Netanyahu hükümeti, tüm esirlerin hayatından tamamen sorumludur. Bu, onun inatçılığı, kibri, ateşkese yanaşmaması ve halkımıza karşı yürüttüğü soykırım ve aç bırakma politikasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Hamdan ayrıca, Netanyahu'nun, esir asker Evyatar David'in durumundan da sorumlu olduğunu belirtti. Hamdan, bu durumun, Gazze'ye uygulanan kuşatma, gıda, su ve ilaç girişinin engellenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

7 Ekim 2023'ten bu yana esir olan katil İsrailli askerlerin Hamas tarafından insani koşullarda tutulduğunu ve bu durumun serbest bırakılan İsrailli esirlerin kendi ifadeleriyle de doğrulandığı bilgisini veren Hamdan, "Onlar halkımız ne yiyorsa onu yiyor, ne içiyorsa onu içiyor." dedi.

Hamdan, Hamas'ın esirlere yönelik muamelesinin İslam'ın ilkelerine uygun olduğunu, tüm insani ihtiyaçların Gazze halkının imkanları ölçüsünde karşılandığını da sözlerine ekledi.

Soykırımcı İsrail'in hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere ise "vahşi işkence, aşağılayıcı muamele ve yavaş ölüme varan uygulamaların" yapıldığını belirten Hamdan, bu durumun Gazze'deki İsrailli esirlerle büyük bir tezat oluşturduğunu vurguladı.

Son olarak Hamdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, "soykırım savaşının durdurulması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, sınır kapılarının yardımlara açılması ve esirlere yönelik ihlallerin sona erdirilmesi yönünde bağlayıcı kararlar alınmasını" talep etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 Ağustos'ta Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'e ait bir video paylaşmıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu belirten David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Danimarka'daki hayvanat bahçesinden yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:06
BM raportörü: Kimse şaşırmamalı, İsrail Gazze’yi açlığa mahkum etti
05:57
UNICEF: Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor
05:56
Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını "İsrail'e boykot uygulamama" şartına bağladı
05:54
İsrail basını: Başbakan Netanyahu'nun itirazı, ateşkesi ve esirlerin dönüşünü engelledi
04:55
Şanlıurfa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
03:38
Bakan Uraloğlu, "BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı"na katılacak
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
41 yıla sığan asırlık ömür: Enver Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ