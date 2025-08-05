Danimarka'daki hayvanat bahçesinden yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı çağrısı

Ülkede bulunan Aalborg hayvanat bahçesi, evcil hayvan bağışı hakkında sosyal medya platformu Instagram hesabından duyuru yaptı.

Duyuruda, "küçük evcil hayvan" olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de "doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı" için geçerli olduğu belirtildi.

Bu yüzden insanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Duyuruda, "bağışlanan hayvanların" eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağı" ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." denildi.

Öte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.

Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.