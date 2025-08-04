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Dünya
AA 04.08.2025 21:45

Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi, İsrail'in saldırılarının yanı sıra uyguladığı ablukadan kaynaklı yakıt ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlarının ekseriyetinin hizmet dışı kaldığını duyurarak, yaşanan durumu “büyük bir insani felaketin habercisi” olarak nitelendirdi.

Gazze’deki Sivil Savunma: Araçların yüzde 60'ı hizmet dışı, insani felaket yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Sivil Savunma İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin tüm kentlerinde sivil savunma araçlarının yüzde 60’ı, yeterli yakıt ve gerekli bakım parçalarının bulunamaması nedeniyle hizmet dışı kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bazı insani yardım kuruluşlarının yalnızca günlük ihtiyaçların yüzde 15’ini karşılayacak kadar sınırlı miktarda yakıt sağlayabildiği belirtildi.

Hayati tehlike içermeyen bazı görevlerin ertelendiği, bazı görevlerin ise birleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonel kapasitedeki bu düşüşün sivillerin yaşamını doğrudan tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Gazze’deki Filistinlilere yönelik sistematik bir aç bırakma politikasını devreye soktu. 2 Mart itibarıyla insani yardım, gıda ve tıbbi yardımların girişine tümüyle engel konularak kıtlık tehlikesi "felaket" düzeyine ulaştı.

ABD desteğiyle sürdürülen saldırılarda şimdiye dek çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 210 binden fazla Filistinli ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. 9 binden fazla kişi hâlâ kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve açlık nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

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