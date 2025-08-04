BM: Gazze'de mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişi öldürüldü

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Haq, Gazze'de hala gıdaya ulaşmaya çalışan kişilerin öldürüldüğü ve vurulduğunu kaydetti.

Haq, Gazze'de İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktaları ve BM'nin yardımlarının geçtiği yollarda, mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Diğer taraftan BM ve ortaklarının Gazze'deki barınma ihtiyaçlarını da gideremediğini aktaran Haq, mart ayından beri Gazze'ye barınak malzemelerinin girişine izin verilmediğini ifade etti.

Haq, geçen hafta bazı gıda malzemelerinin girişine izin verildiğini ancak bunların ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlığın korkunç boyutlara ulaştığını anımsattı.

BM ve ortaklarının acil ateşkes çağrısını yineleyen Haq, aynı zamanda acilen ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için insani yardım ve ticari ürünlere engelsiz erişim sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de askeri çözüm olmadığı 2 yıldır ortada"

AA muhabirinin, "Tüm BM birimleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrılarına rağmen İsrail kara saldırılarını genişletmeyi planlıyor ve işgal altındaki topraklarda ilhak çağrıları artıyor. Diğer taraftan Genel Sekreter BM 80 Girişimi'yle BM'nin çalışma şeklini iyileştirmeye çalışıyor. Kendisi bu girişimin BM'nin itibarı ve etkisini kurtarmak için yeterli olacağına inanıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Haq, "Evet, kesinlikle inanıyor." cevabını verdi.

BM'nin itibarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar için "sonuç üretme" konusundaki kanıtlanmış geçmişine dayandığını ifade eden Haq, "İster kuruluşun ilk on yıllarındaki sömürgesizleştirme çabalarından, ister dünyanın çeşitli bölgelerinde yürütülen başarılı diplomatik müzakerelerden, ister bugün Gazze ve Sudan gibi yerlerde milyarlarca insanın hayatta kalmasını sağlayan insani yardımlardan bahsediyor olun, bu geçmiş ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, BM'nin tarihinde de buna benzer durumlar yaşandığını ve temel eksiğin "uluslararası birlik" olduğunu dile getirerek, "Birleşmiş Milletler kelimenin tam anlamıyla birleşmiş milletlerdir. Ülkeler arasında, özellikle de Güvenlik Konseyi gibi üye devletlerden oluşan organlarında bir ayrışma olması, bizim etkinliğimizi engellemektedir. Ancak bizim açımızdan bakıldığında, BM'nin 80. yıl reform sürecinin, daha düşük maliyetle daha yüksek etkinlik sağlamamıza ve modern dünyanın gerçeklerine uyum sağlamamıza yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin Gazze için ülkelerle birlikte çalışmaya ve birlik çağrısında bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Haq, bu çağrının son derece hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Haq, İsrail'in askeri operasyonlarını genişletme ya da işgal altındaki toprakları ilhak planına ilişkin ise BM'nin hukuki olarak ilhakı tanımadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'e bir kez daha askeri planlarına da ilişkin olmak üzere uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunduğunu kaydeden Haq, "Bu çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığı, 2 yıldır net bir şekilde ortadadır. Bu süreçte çok büyük bir acı ve çok sayıda can kaybı yaşandı. Artık bir ateşkesin zamanı gelmiştir." dedi.