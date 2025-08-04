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Dünya
AA 04.08.2025 19:05

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını söyledi
[Fotograf: Reuters]

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

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