UNICEF: Dünyadaki çocukların yarısı en az üç iklim tehlikesine maruz kalıyor

Küresel ölçekte iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar; sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk, bu tehlikelerin en az üçüyle aynı anda mücadele ediyor.

Yüksek gelirli ülkeler de dahil olmak üzere dünyadaki hemen her çocuğun şu anda en az bir iklim tehlikesine maruz kaldığı belirtilen raporda, 123 bin çocuğun ise yaşamları boyunca altıdan fazla iklim kriziyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

UNICEF Direktörü Catherine Russell konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukların hayatları sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklıklar ve sellerin etkileriyle altüst olmaya devam ediyor. Dünyadaki çocukların yarısı, artık günlük yaşamlarını şekillendiren en az üç overlapping (kesişen) iklim tehdidiyle birlikte yaşıyor." ifadesini kullandı.

Timsah dolu nehri yüzerek geçiyorlar

Raporda, iklim krizinin altyapı üzerindeki baskıyı artırdığı, kritik yol ve köprülerin zarar görmesinin yerel topluluklar için ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

UNICEF tarafından paylaşılan çarpıcı görüntülerde, Papua Yeni Gine'de şiddetli yağışlar sırasında yıkılan ve yenisi yapılmayan hayati öneme sahip bir yaya köprüsü nedeniyle çocukların okula gitmek için timsahlarla dolu bir nehri yüzerek geçmek zorunda kaldığı görüldü.

En çok etkilenen bölgeler: Sahel ve Asya

UNICEF; kıyı selleri, kuraklık, aşırı sıcaklık, yangınlar, sıcak hava dalgaları, nehir selleri, kum ve toz fırtınaları ile tropikal fırtınalar olmak üzere sekiz iklim tehlikesini analiz etti.

Analiz sonuçlarına göre Afrika'nın Sahel bölgesi, küresel ölçekte en ağır darbeyi alan yerlerden biri oldu. Bölgede 4 milyondan fazla çocuk; sıcak hava dalgaları, aşırı sıcaklar ve kum-toz fırtınalarının oluşturduğu üçlü tehditle karşı karşıya bulunuyor. Bangladeş, Myanmar ve Pakistan gibi Asya ülkelerindeki çocukların ise dünyadaki diğer tüm yerlerden daha fazla iklim tehlikesine maruz kaldığı belirlendi.

Yüksek gelirli ülkelerin de bu iklim şoklarından muaf olmadığı vurgulanan raporda, İtalya'da 6 milyondan fazla çocuğun uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklığa maruz kaldığı örneği paylaşıldı.

UNICEF'ten hükümetlere çağrı

Çocukların daha iyi korunması için bir plan hazırlayan UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu.

Direktör Russell, "Bu analiz, hükümetlerin ve karar vericilerin daha iyi planlama yapmalarına ve dirençli hizmetlere daha etkili yatırım yapmalarına yardımcı olabilir. Sağlık ve eğitim sistemlerini güçlendirdiğimizde, altyapıyı çocukları gözeterek geliştirdiğimizde, onları bugünün iklim tehditlerinden korur ve geleceklerini güvence altına almaya yardımcı oluruz." değerlendirmesini yaptı.