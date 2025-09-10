Açık 18.8ºC Ankara
Dünya
BBC 10.09.2025 08:18

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı zayıf çocukları geçti

UNICEF’in yeni raporuna göre dünyada ilk kez obez çocukların sayısı zayıf çocukların sayısını aştı. 5–19 yaş arası yaklaşık 188 milyon çocuk obez. Uzmanlar, geleneksel beslenme alışkanlıklarının yerini ucuz ve işlenmiş gıdaların almasının büyük risk oluşturduğunu vurguluyor.

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı zayıf çocukları geçti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk sağlığına dair çarpıcı veriler açıkladı. Dünyada ilk kez obez çocukların sayısı, zayıf çocukların sayısını geride bıraktı.

Rapora göre 5–19 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yaklaşık 188 milyonu obez. Bu da her 10 çocuktan biri anlamına geliyor. Fazla kilolu sayılanların toplamı ise 391 milyona ulaştı. Yani her 5 çocuktan biri aşırı kilolu.

Nedenler: Ucuz ve işlenmiş gıdalar

Uzmanlara göre, obezite artışının temel nedeni ucuz ve yüksek kalorili işlenmiş gıdaların yaygınlaşması. Geleneksel beslenme alışkanlıkları yerini fast food ve paketli yiyeceklere bırakıyor. Bu da çocuklarda diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskini artırıyor.

UNICEF’ten uyarı

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, “Nutritif ve ulaşılabilir gıdalar her çocuk için bir hak. Obezite, çocukların sağlığı ve gelişimi için büyüyen bir tehdit” dedi.

Rapora göre, obezitenin 2035 yılına kadar küresel ekonomiye yıllık 4 trilyon dolar maliyet getirmesi bekleniyor. UNICEF, hükümetlere okul kantinlerinde işlenmiş gıdaları yasaklama, sağlıksız yiyecek ve içeceklere ek vergi getirme ve sağlıklı ürünlere erişimi kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Obezite UNICEF
