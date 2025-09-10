İsrail Yüksek Mahkemesi: Filistinli tutsaklara açlık dayatılıyor

İsrail Yüksek Mahkemesi, pazar günü verdiği kararda Filistinli mahkumlara yeterli gıdanın sağlanmadığına hükmetti.

Filistinli mahkumlara verilen besinin hem kalitesinin hem de miktarının artırılması için çağrı yapıldı.

Üç hakimden oluşan heyet oybirliğiyle bu kararı alırken hapistekilere günde üç öğün yemek sunulması gerektiğini vurguladı.

Bire karşı iki oyla verilen bir başka kararda da Gazze savaşı sırasında İsrail'deki cezaevlerinin yetersiz beslenme ve açlığı Filistinli mahkumlara dayattığı görüşü savunuldu:

Burada konforlu hayat ya da lüksten değil, kanunun gerektirdiği temel hayatta kalma koşullarından bahsediyoruz. En kötü düşmanlarımız gibi davranmayalım.

Filistinli yetkililer, savaş başladığından beri en az 61 Filistinli'nin İsrail'in elindeyken öldüğünü bildiriyor. Martta 17 yaşındaki bir Filistinli, İsrail'e ait cezaevinde hayatını kaybettiğinde doktorlar bu ölümün muhtemelen açlıktan kaynaklandığını söylemişti.

Eli kanlı bakan ateş püksürdü

Hapishanelerden sorumlu İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koşulların kötüleştiğini geçen sene kabul ederek bununla övünmüştü.

Ben-Gvir, Yüksek Mahkeme'nin son kararına ateş püskürdü. Yargının Hamas'ı savunduğunu öne sürerek hakimlere "Siz İsrailli misiniz?" diye çıkıştı.

Radikal sağcı siyasetçi, yasaların gerektirdiğinden fazlasını Filistinli mahkumlara sunmayacaklarını tekrarladı.

Davayı açan örgütlerden İsrail Sivil Haklar Derneği (ACRI) ise Yüksek Mahkeme'nin kararının derhal uygulanması gerektiğini vurguladı:

İsrail'deki cezaevleri işkence kamplarına döndü. Bir devlet, ne yapmış olurlarsa olsunlar insanları açlıktan öldürmemeli.