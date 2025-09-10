Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 10.09.2025 07:01

Avustralya’da koalaları kurtaracak aşı onaylandı

Avustralya’da koalaların neslini tehdit eden klamidya salgınına karşı geliştirilen ilk aşıya onay çıktı. Uzmanlar, aşının ölüm oranlarını yüzde 65 azaltabileceğini ve binlerce hayvanın hayatını kurtaracağını söylüyor.

Avustralya’da koalaları kurtaracak aşı onaylandı

Avustralya’nın Sunshine Coast Üniversitesi’nde (UniSC) görev yapan bilim insanları, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları aşıyla koalalar arasındaki ölümcül klamidya salgınını durdurmayı hedefliyor. Uzmanlar, bazı bölgelerde enfeksiyon oranlarının yüzde 70’e ulaştığını ve kolonilerin her geçen gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

Mikrobiyolog Peter Timms, “Bugün çok heyecan verici bir gün. Zaman zaman pes etme noktasına geldik ama başardık” dedi.

10 yıllık testler sonuç verdi

Klamidya, koalalar arasında çiftleşme ya da yakın temasla bulaşıyor. İdrar yolu enfeksiyonları, körlük ve kısırlığa yol açabiliyor, çoğu zaman da ölümle sonuçlanıyor. Tedavi için verilen antibiyotikler ise koalaların yalnızca okaliptüs yapraklarını sindirmesini sağlayan bağırsak bakterilerini yok ederek açlığa sebep olabiliyor.

Aşı, 10 yıl boyunca yüzlerce vahşi koala üzerinde test edildi. Federal düzenleyicilerin onayladığı çalışmada, aşının ölüm oranlarını en az yüzde 65 azalttığı ve üreme döneminde hastalık semptomlarını büyük ölçüde engellediği belirlendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında

Son yıllarda koala nüfusu; ormanların yok edilmesi, yangınlar, kentsel yayılma ve yabani hayvanlar nedeniyle hızla azaldı. Ancak en büyük kayıp, ölümlerin yaklaşık yüzde 50’sine neden olan klamidya salgınından kaynaklandı. Bugün Avustralya’da sadece 50 bin civarında koalanın kaldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, aşının önümüzdeki yılın başından itibaren özellikle vahşi yaşam hastanelerinde ve risk altındaki kolonilerde ücretsiz dağıtılmasını umuyor. Ancak sahada koalaları yakalayıp aşılamanın maliyetinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Hükümetten yeni adım

Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, aşının “gelecek nesillerin de vahşi doğada koalaları görebilmesini sağlayacağını” söyledi. Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi ise bu hafta 176 bin hektarlık yeni bir doğa rezervi oluşturacaklarını ve “Büyük Koala Ulusal Parkı”nın yaklaşık 12 bin koalayı koruma altına alacağını duyurdu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Polonya hava sahasında Rus İHA alarmı: NATO devreye girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı
07:25
MEB, Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümü kapsamında yarışmalar düzenleyecek
07:02
Yeni OVP ile iş gücüne katılım artırılacak
06:53
İlim Yayma Vakfının lisansüstü burs başvuruları sürüyor
07:03
12 Dev Adam madalya yolunda
06:35
Kruvaziyer turizminde rekor
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
FOTO FOKUS
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
Küresel Sumud Filosu’na saldırının ardından Tunuslular gemiye destek için limanda toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ