Avustralya’da koalaları kurtaracak aşı onaylandı

Avustralya’nın Sunshine Coast Üniversitesi’nde (UniSC) görev yapan bilim insanları, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları aşıyla koalalar arasındaki ölümcül klamidya salgınını durdurmayı hedefliyor. Uzmanlar, bazı bölgelerde enfeksiyon oranlarının yüzde 70’e ulaştığını ve kolonilerin her geçen gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

Mikrobiyolog Peter Timms, “Bugün çok heyecan verici bir gün. Zaman zaman pes etme noktasına geldik ama başardık” dedi.

10 yıllık testler sonuç verdi

Klamidya, koalalar arasında çiftleşme ya da yakın temasla bulaşıyor. İdrar yolu enfeksiyonları, körlük ve kısırlığa yol açabiliyor, çoğu zaman da ölümle sonuçlanıyor. Tedavi için verilen antibiyotikler ise koalaların yalnızca okaliptüs yapraklarını sindirmesini sağlayan bağırsak bakterilerini yok ederek açlığa sebep olabiliyor.

Aşı, 10 yıl boyunca yüzlerce vahşi koala üzerinde test edildi. Federal düzenleyicilerin onayladığı çalışmada, aşının ölüm oranlarını en az yüzde 65 azalttığı ve üreme döneminde hastalık semptomlarını büyük ölçüde engellediği belirlendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında

Son yıllarda koala nüfusu; ormanların yok edilmesi, yangınlar, kentsel yayılma ve yabani hayvanlar nedeniyle hızla azaldı. Ancak en büyük kayıp, ölümlerin yaklaşık yüzde 50’sine neden olan klamidya salgınından kaynaklandı. Bugün Avustralya’da sadece 50 bin civarında koalanın kaldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, aşının önümüzdeki yılın başından itibaren özellikle vahşi yaşam hastanelerinde ve risk altındaki kolonilerde ücretsiz dağıtılmasını umuyor. Ancak sahada koalaları yakalayıp aşılamanın maliyetinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Hükümetten yeni adım

Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, aşının “gelecek nesillerin de vahşi doğada koalaları görebilmesini sağlayacağını” söyledi. Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi ise bu hafta 176 bin hektarlık yeni bir doğa rezervi oluşturacaklarını ve “Büyük Koala Ulusal Parkı”nın yaklaşık 12 bin koalayı koruma altına alacağını duyurdu.