Türkiye, "Afrika'nın sorunlara Afrikalı çözümler" ilkesiyle hareket ediyor. Çok boyutlu dış politika ile Afrika ile iş birliğini geliştiriyor.

Uluslararası Kriz Grubunun Afrika direktörü Murithi Mutiga’ya göre Türkiye’nin vizyonu kıtanın 54 ülkesinde de karşılık buluyor:

"Liderler düzeyinde olduğu gibi hükümetler arası ilişkileri, insanlar arası ilişkileri de önemsiyoruz. Sizin iş insanlarınız var, Türk Hava Yolları tüm kıtaya uçuyor, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin ilerlemesinden memnunuz."

"Afrikalılar sadece çözüm değil, iyi çözüm istiyor"

"TRT World Forum"a katılmak üzere İstanbul'a gelen ve TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Mutiga, "Afrikalı çözümler" yaklaşımının önemine dikkat çekti:

"Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümleri konusunu çok önemsiyoruz. Sadece çözüm olsun değil, iyi çözüm olsun derdindeyiz. Çözümlerin daha hızlı olması gerektiğine inanıyorum. Hız ve politik istekliliğin, çözümler için en önemli unsur olduğu kanaatindeyim."

"Afrika fırsatlar kıtası"

Mutiga, Afrika’nın sadece sorunlarla anılan bir kıta imajından da çıkması gerektiğini vurguladı.

"Afrika sadece problemlerle anılan bir kıta olmamalı, ayı zamanda fırsatlarla dolu bir kıta olduğu unutulmamalı. Ekonomik entegrasyon, genç nüfus ilk akla gelen fırsatlar."

Uzman isim, kıtadaki genç nüfusun beklentilerinin değiştiğine de işaret etti.

"Afrika’da çok ciddi bir genç nüfus var ve bu gençler sadece dünyada neler olduğuyla ilgilendiği gibi aynı zamanda geleceğe dair beklentileri de var. Örneğin hizmetlerin iyi olması, temsil yeteneği daha yüksek yönetişim kıtada liderlerden beklenen. Artık askeri yönetimler istenmiyor ve politikacılar da bunun farkında."

Haber: Sezen Eceli Köse

Kamera: Deniz Kahraman