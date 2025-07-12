"Uluslararası Filistin Konferansı" BM merkezinde düzenlenecek

Konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcilikleri, konferansa ilişkin üye ülkelere davetiye mektubu gönderdi.
Mektupta, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün görüşüleceği yüksek düzey katılımlı "Uluslararası Filistin Konferansı"nın, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.
BM Genel Kurul kararıyla düzenlenmesi kararlaştırılan "Uluslararası Filistin Konferansı", 17-20 Haziran tarihlerinde planlanmıştı. Konferans, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasının ardından ertelenmişti.